Четыре рязанские улицы остались без холодной воды в четверг
Четыре рязанские улицы остались без холодной воды в четверг, 5 ноября, сообщил сайт горадминистрации. Воды не будет из-за аварии.
Четыре рязанские улицы остались без холодной воды в четверг, 5 ноября, сообщил сайт горадминистрации.
Из-за аварии воды не будет по следующим адресам:
- До 16:30 улица Гоголя, дом 7;
- До 17:00 улица Циолковского, дома 18/6, 20, 22, 14, 16, улица Горького, дома 2, 4, 10, улица Юннатов, дом1/8 (детский сад №70), 2/6, 4, улица Рытикова, дом 2.