А что в кино? «Подольские курсанты», «Кольская сверхглубокая» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева рассказывает о событиях осени 1941 года во время обороны Москвы с участием курсантов артиллерийских и пехотных училищ.

Еще одна российская премьера — мистический триллер «Кольская сверхглубокая», основанный на популярной легенде о Кольской сверхглубокой скважине. Британский фильм «Откуда ты родом?» режиссера Бассама Тарика, завоевавшая приз «Фипресси» Британского кинофестиваля 2020 года, рассказывает о рэпере по имени Зед, который пытается бороться с аутоиммунным заболеванием.

Мультфильм «Кот под прикрытием» предлагает юным зрителям стандартный сюжет о работе детективов, которые друг на друга совершенно не похожи.

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