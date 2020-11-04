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Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем народного единства
Глава Рязани сообщила, что на протяжении своей истории Россия не раз сталкивалась с суровыми испытаниями. Она пожелала рязанцам здоровья, взаимопонимания, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.

Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем народного единства, сообщили в пресс-службе гордумы.

Глава Рязани сообщила, что на протяжении своей истории Россия не раз сталкивалась с суровыми испытаниями.

«Преодолевать их, делая Российское государство еще сильнее, нашим предкам помогали сплоченность, вера в собственные силы и светлое будущее Родины. Отдавая дань памяти и уважения свершениям предков, мы плечом к плечу трудимся на благо нашей страны, воплощаем в жизнь самые смелые проекты», — отметила Рокотянская.

Глава Рязани отметила, что сегодня, как никогда раньше, нужно всем сплотиться ради общей цели, ради сохранения здоровья родных и близких, так как в единстве — главная сила.

Она пожелала рязанцам здоровья, взаимопонимания, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.