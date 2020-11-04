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Власти обновили информацию о заболевших в Рязанской области
Власти обновили информацию о заболевших коронавирусом в Рязанской области, сообщил оперштаб региона в среду, 4 ноября. Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 11132 человека.

Власти обновили информацию о заболевших коронавирусом в Рязанской области, сообщил оперштаб региона в среду, 4 ноября.

Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 11132 человека.

  • В Рязани — 5712 случаев;
  • В Рязанском районе — 482;
  • В Скопине — 356;
  • В Ряжске — 291;
  • В Касимове — 280;
  • В Рыбном — 258;
  • В Сасове — 236;
  • В Скопинском районе — 194;
  • В Клепиковском — 189;
  • В Шиловском районе — 189;
  • В Новомичуринске — 184;
  • В Рыбновском районе — 181;
  • В Касимовском районе — 171;
  • В Спасском районе — 165;
  • В Михайловском районе — 158;
  • В Шилове — 145;
  • В Михайлове — 134;
  • В Сараевском районе — 102;
  • В Александро-Невском — 101 Александро-Невском районе — 86;
  • В Старожиловском — 84;
  • В Сапожке — 79;
  • В Шацком районе — 77;
  • В Старожилове — 76;
  • В Кораблине — 74;
  • В Сасовском районе — 68;
  • В Шацке — 68;
  • В Сараях — 67;
  • В Спасске-Рязанском — 66;
  • В Захаровском районе — 65;
  • В Спас-Клепиках — 63, Чучкове — 62;
  • В Чучковском районе — 62;
  • В Пронском районе — 58;
  • В Пронске — 53;
  • В Милославском районе — 49;
  • В Ряжском — 49;
  • В Ухолове — 46;
  • В Милославском — 45;
  • В Захарове — 44;
  • В Кораблинском районе — 38;
  • В Путятине — 38;
  • В Путятинском районе — 37;
  • В Ермиши — 29;
  • В Кадоме — 27;
  • В Ермишинском районе — 26;
  • В Ухоловском районе — 19;
  • В Пителине — 10;
  • В Пителинском районе — 9.