Власти обновили информацию о заболевших в Рязанской области
Власти обновили информацию о заболевших коронавирусом в Рязанской области, сообщил оперштаб региона в среду, 4 ноября. Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 11132 человека.
Власти обновили информацию о заболевших коронавирусом в Рязанской области, сообщил оперштаб региона в среду, 4 ноября.
Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 11132 человека.
- В Рязани — 5712 случаев;
- В Рязанском районе — 482;
- В Скопине — 356;
- В Ряжске — 291;
- В Касимове — 280;
- В Рыбном — 258;
- В Сасове — 236;
- В Скопинском районе — 194;
- В Клепиковском — 189;
- В Шиловском районе — 189;
- В Новомичуринске — 184;
- В Рыбновском районе — 181;
- В Касимовском районе — 171;
- В Спасском районе — 165;
- В Михайловском районе — 158;
- В Шилове — 145;
- В Михайлове — 134;
- В Сараевском районе — 102;
- В Александро-Невском — 101 Александро-Невском районе — 86;
- В Старожиловском — 84;
- В Сапожке — 79;
- В Шацком районе — 77;
- В Старожилове — 76;
- В Кораблине — 74;
- В Сасовском районе — 68;
- В Шацке — 68;
- В Сараях — 67;
- В Спасске-Рязанском — 66;
- В Захаровском районе — 65;
- В Спас-Клепиках — 63, Чучкове — 62;
- В Чучковском районе — 62;
- В Пронском районе — 58;
- В Пронске — 53;
- В Милославском районе — 49;
- В Ряжском — 49;
- В Ухолове — 46;
- В Милославском — 45;
- В Захарове — 44;
- В Кораблинском районе — 38;
- В Путятине — 38;
- В Путятинском районе — 37;
- В Ермиши — 29;
- В Кадоме — 27;
- В Ермишинском районе — 26;
- В Ухоловском районе — 19;
- В Пителине — 10;
- В Пителинском районе — 9.