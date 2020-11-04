В Рязанской области ищут пропавшего подростка
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: темно-зеленый костюм, черные берцовые ботинки, черная шапка. С собой: велосипед «Stels».
В Клепиковском районе Рязанской области ищут пропавшего 16-летнего Сергея Горбачева, сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Рязань».
Подросток пропал в деревне Батыково.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Был одет: темно-зеленый костюм, черные берцовые ботинки, черная шапка. С собой: велосипед «Stels».