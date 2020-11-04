В Рязани может появиться бульвар Есенина

Всего в Рязани насчитывается 10 бульваров: бульвар Победы, бульвар имени Скобелева, бульвар по улице Карла Маркса. А некоторые, так же, как и Есенинский, не обозначены на карте и называются бульваром только в народе.

На карте Рязани может появиться новый бульвар — имени Сергея Есенина. Об этом пишет ГТРК «Ока».

По словам краеведов, новое название уже давно вошло в разговорную речь, осталось внести его в справочник.

Также эксперты утверждают, что соответствующий статус поможет сделать эти улицы более привлекательными. Краеведы на бульваре намерены сделать побольше кустарников, скульптурные формы и другие инсталляции.

Всего в Рязани насчитывается 10 бульваров: бульвар Победы, бульвар имени Скобелева, бульвар по улице Карла Маркса. А некоторые, так же, как и Есенинский, не обозначены на карте и называются бульваром только в народе.