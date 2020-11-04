В российских магазинах и транспорте нашли коронавирус

В мире с начала вирусной пандемии заразились более 47 миллионов человек, около 1,2 миллиона умерли. Из-за второй волны ряд европейских стран повторно ввели национальные карантины.

В российских магазинах и транспорте нашли коронавирус, пишет РБК.

Так, на продуктах вируса не обнаружили, но при этом ковид нашли на предметах в медицинских учреждениях, салонах транспорта и в торговых залах.

Напомним, в России зарегистрировано 1 693 454 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 15 567 человек, за весь период — 1 266 931.