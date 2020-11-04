В России предложили ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы

Так, количество хищений с банковских карт в начала 2020 года возросло в два раза. В 35 субъектах России зафиксировано более 107 тысяч таких инцидентов

В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей в сутки, передает РИА Новости.

Такое ограничения хотят ввести из-за активности телефонных мошенников. И чаще всего деньги с карт пропадают у пенсионеров.

Так, количество хищений с банковских карт в начала 2020 года возросло в два раза. В 35 субъектах России зафиксировано более 107 тысяч таких инцидентов