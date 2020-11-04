В России могут ужесточить правила ремонта автомобилей
Если собственник установил магнитолу или сигнализацию, антенны и колеса большего диаметра. Машину необходимо будет погрузить на эвакуатор и доставить на проверку.
В России могут ужесточить правила ремонта автомобилей,
Так, водителей будут отправлять на внеплановый техосмотр после минимального тюнинга в машине.
Если собственник установил магнитолу или сигнализацию, антенны и колеса большего диаметра. Машину необходимо будет погрузить на эвакуатор и доставить на проверку.
Кроме того, автолюбителям запретят использовать б/у запчасти.