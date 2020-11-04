В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
Известно, что мужчина переболел ковидом в начале лета, а в октябре снова заразился COVID-19. Это означает, что у человека кратковременный иммунитет к коронавирусу.
В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом, об этом рассказали в министретсве здравоохранения республики,
Известно, что мужчина переболел ковидом в начале лета, а в октябре снова заразился COVID-19.
Это означает, что у человека кратковременный иммунитет к коронавирусу.