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В День народного единства Любимов пожелал рязанцам мира и успехов
Глава региона подчеркнул, что праздник посвящен судьбоносным и героическим событиям в истории России, которые являются примером ответственности всех и каждого за будущее своего Отечества.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем народного единства. Текст разместила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что праздник посвящен судьбоносным и героическим событиям в истории России, которые являются примером ответственности всех и каждого за будущее своего Отечества.

«Всех нас, представителей разных языков и культур, и сегодня объединяет любовь к Родине, стремление сделать все возможное для ее уверенного развития и процветания. Гордость за победы и достижения нашего народа помогают сохранять в обществе лучшие духовно-нравственные традиции, воспитывать патриотизм и ответственность в молодом поколении», — говорится в сообщении.

Любимов заявил, что Россия сегодня — авторитетное государство, сильная и независимая держава, которая уверенно движется вперед, укрепляя международные позиции и развивая внутренние ресурсы.

«Жители региона вносят достойный вклад в эту работу. Уверен, что действуя сообща, объединяя усилия, мы сможем сделать Рязанскую область, нашу страну еще более прекрасной и успешной, а жизнь людей — благополучной и комфортной. В День народного единства желаю всем крепкого здоровья, мира, новых успехов на благо Рязанского края и великой России», — сказал политик.