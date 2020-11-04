Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19

В исследовании участвовали 109 пациентов. Системные симптомы — первые три пункта из списка признаков. Это нужно учитывать для правильной диагностики.

Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19. Сообщается, что в исследовании участвовали 109 пациентов, передает РИА Новости.

Симптомы коронавируса, которые относятся к первой группе — лихорадка, утомляемость и кашель. Второй симптом — заложенность носа.

Далее — боль в суставах и мышцах, четвертый симптом — воспаление глаз и слизистых оболочек.

Пятый признак — проблемы с дыханием, то есть пневмония и одышка. Шестой симптом — проблемы с ЖКТ (диарея и тошнота), и потеря обоняния и вкуса.