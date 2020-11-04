Ученые назвали два продукта, которые защищают от коронавируса
Специалисты назвали продукт, который содержит большое количество витамина D и защищает от COVID-19. Ученые утверждают, что витамин можно восполнить с помощью таблеток или правильного питания.
Специалисты назвали продукт, который содержит большое количество витамина D и защищает от COVID-19,
Ученые утверждают, что витамин можно восполнить с помощью таблеток или правильного питания.
Так, витамин D есть в морской рыбе, а также в печени трески и молочных продуктах.