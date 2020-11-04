Синоптики пообещали рязанцам дождь в четверг
Ночью преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем западный, 7-12 метров в секунду.
Синоптики пообещали рязанцам дождь в четверг, 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ночью преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер ночью юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +4, +9 градусов.