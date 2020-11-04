Штаб Байдена возмутили слова Трампа о подсчете голосов
Менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли-Диллон заявила, что «подсчет не прекратится», он продолжится, «пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан». Она также назвала «возмутительными» заявления Трампа.
Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего президента страны Дональда Трампа,
Менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли-Диллон заявила, что «подсчет не прекратится», он продолжится, «пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан».
Она также назвала «возмутительными» заявления Трампа.
Ранее Трамп заявил, что уверенно побеждает на выборах