Штаб Байдена возмутили слова Трампа о подсчете голосов

Менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли-Диллон заявила, что «подсчет не прекратится», он продолжится, «пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан». Она также назвала «возмутительными» заявления Трампа.