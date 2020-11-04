Рязанские полицейские нашли «синтетику» закладчиков, задержанных в мае

Тайник принадлежал закладчикам, которых задержали еще в мае 2020 года. Тогда у двух мужчин 39-ти и 25-ти лет и 36-летней женщины изъяли наркотики четырех видов общей массой более 1 килограмма 700 граммов.

Полицейские нашли тайник с «синтетикой» в Рязани, сообщил сайт регионального УМВД.

Выяснилось, что тайник принадлежал закладчикам, которых задержали еще в мае 2020 года. Тогда у двух мужчин 39-ти и 25-ти лет и 36-летней женщины изъяли наркотики четырех видов общей массой более 1 килограмма 700 граммов.

Было возбуждено уголовное по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1УК РФ. Участников группировки заключили под стражу.

Во время расследования оперативники нашли тайник на улице Новоселов. Там находился сверток с наркотическим средством — производным N-метилэфедрона массой 126 граммов.

Расследование дела продолжается.