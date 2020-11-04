Рязанцев попросили помочь в поисках жителя Подмосковья

45-летний Максим Стрельников пропал в Жуковском 13 ноября. Мужчина может находиться в Рязанской области. Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые, носит бороду.

Рязанцев попросили помочь в поисках жителя Подмосковья. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

45-летний Максим Стрельников пропал в Жуковском 13 ноября. Мужчина может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые, носит бороду.

Предположительно был одет в спортивные штаны и черные берцы.