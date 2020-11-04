Россиян заставят отчитаться о деньгах на электронных кошельках
По мнению инициаторов, это поможет усилить контроль за соблюдением валютного законодательства и противодействовать спонсированию терроризма. Сейчас обязательства отчитываться в ФНС об операциях у граждан нет.
В России могут ужесточить контроль за иностранными электронными кошельками. Соответствующее предложение было внесено в Госдуму,
Авторами проекта стали группа депутатов и сенаторов и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По мнению инициаторов, это поможет усилить контроль за соблюдением валютного законодательства и противодействовать спонсированию терроризма. Сейчас обязательства отчитываться в ФНС об операциях у граждан нет.
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