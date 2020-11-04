Россиян заставят отчитаться о деньгах на электронных кошельках

По мнению инициаторов, это поможет усилить контроль за соблюдением валютного законодательства и противодействовать спонсированию терроризма. Сейчас обязательства отчитываться в ФНС об операциях у граждан нет.