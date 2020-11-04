Роспотребнадзор рассказал, когда коронавирус утихнет

Сотрудник отметил, что процесс выхода ситуации с инфекцией на стабильный уровень займет определенное время. Насколько долго — зависит от того, как ответственно и сознательно граждане будут соблюдать санитарные нормы.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус утихнет к весне. К этому времени число заразившихся снизится. Об этом пишут РИА Новости.

Сотрудник отметил, что процесс выхода ситуации с инфекцией на стабильный уровень займет определенное время. Насколько долго — зависит от того, как ответственно и сознательно граждане будут соблюдать санитарные нормы.