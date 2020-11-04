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После взрывов на военной базе под Рязанью отремонтировали 22 дома
В том числе восстановлена шиферная кровля 11 жилых домов, остеклено 2300 квадратных метров окон, проведен ремонт 55 дверных блоков, установлены 206 стеклопакетов.

После взрывов на военной базе в Скопинском районе отремонтировали кровли и фасады 22 жилых домов и два соцобъекта, сообщил сайт регионального правительства.

В том числе восстановлена шиферная кровля 11 жилых домов, остеклено 2300 квадратных метров окон, проведен ремонт 55 дверных блоков, установлены 206 стеклопакетов.

Кроме того, завершен ремонт внутренних помещений школы и детсада.

По десять тысяч рублей получили 927 семей. По 100 тысяч рублей выдали 12 гражданам, признанным пострадавшими от чрезвычайной ситуации, за полную утрату имущества первой необходимости.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.