По центру Рязани проехала колонна мотоциклистов

Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» устроили акцию с флагами России в День народного единства, 4 ноября.

По центру Рязани проехала колонна мотоциклистов. Об этом пишут «Рязанские ведомости ».

Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» устроили акцию с флагами России в День народного единства, 4 ноября.

«Мотопробег в период пандемии позволяет дистанцировать людей друг от друга и провести такое зрелищное, массовое мероприятие. Мы стартовали и финишировали на площади Победы, проехав по улицам Рязани на „Уралах“. Это мотоциклы Великой Отечественной войны. Таким образом, мы демонстрируем людям свое отношение к памяти славных защитников Родины», — сказал капитан рязанского отделения мотоклуба «Ночные волки» Михаил Маслов.