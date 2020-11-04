Первый замминистра труда и соцзащиты Рязанской области покинул пост

«Хочу сказать огромное искреннее спасибо всем тем, с кем мы были вместе все эти годы, работали на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи, развивали в разные годы сферы молодежной политики, социальной защиты и социального обслуживания, добровольчества, реализовывали проекты федерального и даже международного уровней», — написал Боков.

Первый замминистра труда и соцзащиты Рязанской области Денис Боков покинул пост. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Он сообщил, что 3 ноября у него был последний рабочий день в министерстве. Боков проработал в правительстве 12 лет.

«Хочу сказать огромное искреннее спасибо всем тем, с кем мы были вместе все эти годы, работали на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи, развивали в разные годы сферы молодежной политики, социальной защиты и социального обслуживания, добровольчества, реализовывали проекты федерального и даже международного уровней», — написал Боков.

Первый замминистра подчеркнул, что и «дальше будет делать все, что в его силах, для развития Рязанской области».