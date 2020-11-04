Оперштаб: в рязанских больницах находятся 442 пациента с коронавирусом
По информации минздрава, состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В рязанских больницах находятся 442 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб региона в среду, 4 ноября.
В больницах лечатся девять детей.
По информации минздрава, состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных протекает в легкой форме.