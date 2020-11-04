Назван еще один симптом коронавируса

Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что еще одним симптомом коронавируса является заложенность ушей. Ученые из Турции узнали, что такой симптом имеется у 18 процентов заболевших. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.

Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что еще одним симптомом коронавируса является заложенность ушей. Об этом пишет « Российская газета ».

Пшеничная подчеркнула, что это «не такой уж и редкий симптом».

Ученые из Турции узнали, что такой симптом имеется у 18 процентов заболевших. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев.

Отмечается, что встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.