Нарколог объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Врач считает, что употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни.

Нарколог Руслан Исаев рассказал, что при коронавирусе употреблять алкоголь опасно, так как это может повлиять на усугубление легкой формы заболевания. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik .

Врач считает, что употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни.

Исаев напомнил, что многие лекарства, применяемые при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем.