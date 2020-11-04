Нарколог объяснил влияние алкоголя на коронавирус
Врач считает, что употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни.
Нарколог Руслан Исаев рассказал, что при коронавирусе употреблять алкоголь опасно, так как это может повлиять на усугубление легкой формы заболевания. Об этом он сообщил в интервью
Врач считает, что употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни.
Исаев напомнил, что многие лекарства, применяемые при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем.