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Эксперт рассказал, кому в 2021 году могут досрочно назначить пенсию
Досрочно претендовать на страховую пенсию смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Названы категории россиян, которые в следующем году смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, передает газета «Известия».

Досрочно претендовать на страховую пенсию смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Также Биезбардис уточнил, что выплаты назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах, в частности педагогам, медикам и артистам. Еще в перечне значатся инвалиды и люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. В этом случае срок зависит от количества детей.