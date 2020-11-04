Эксперт рассказал, кому в 2021 году могут досрочно назначить пенсию

Досрочно претендовать на страховую пенсию смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Названы категории россиян, которые в следующем году смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, передает газета « Известия ».

Досрочно претендовать на страховую пенсию смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Также Биезбардис уточнил, что выплаты назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах, в частности педагогам, медикам и артистам. Еще в перечне значатся инвалиды и люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. В этом случае срок зависит от количества детей.