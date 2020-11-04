Эксперт рассказал, как избежать слежки через веб-камеру

Так, понять, что за вами следят, можно по «зависанию» устройства тогда, когда оно подключено к сети. Кроме того, одним из признаков слежки является появление неизвестных программ.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин поделился с россиянами информацией о том, как понять, что за человеком шпионят через веб-камеру, передает РИА Новости.

Он отметил, что с этой целью придумали индикатор, говорящий о том, что камера записывает происходящее. При этом некоторые знатоки техники научились делать это, не используя индикатор.

Так, понять, что за вами следят, можно по «зависанию» устройства тогда, когда оно подключено к сети. Кроме того, одним из признаков слежки является появление неизвестных программ.

Специалист порекомендовал своевременно обновлять антивирусы, пользоваться веб-камерой с закрывающимся объективом, а также не делать перед ней то, что способно навредить пользователю, если устройство попадет в чужие руки.