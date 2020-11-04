Депутаты заксобрания рекомендовали к рассмотрению проект бюджета области на 2021-2023 годы

Комитет областной Думы по бюджету и налогам проверил на соответствие региональному законодательству внесенный губернатором проект закона «Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также материалы, представленные одновременно с ним.

Комитет областной Думы по бюджету и налогам во вторник, 3 ноября, проверил на соответствие региональному законодательству внесенный губернатором проект закона «Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также материалы, представленные одновременно с ним.

На заседании отметили, что в региональный парламент поступил полный пакет документов в отведенные законом сроки. Члены комитета поддержали соответствующее заключение, рекомендовав председателю Рязанской областной Думы принять законопроект «Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» к рассмотрению.

Также депутаты проверили на соответствие требованиям закона «О бюджетном процессе в Рязанской области» законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» и материалов, внесенных вместе с ним. В итоге было принято решение рекомендовать их к рассмотрению профильными комитетами.