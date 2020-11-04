Байден обошел Трампа в штате Мичиган

В последние часы в пользу демократа прибавилось значительное число голосов, несмотря на то, что ранее республиканец Дональд Трамп уверенно шел впереди. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков.