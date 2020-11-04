Байден обошел Трампа в штате Мичиган
В последние часы в пользу демократа прибавилось значительное число голосов, несмотря на то, что ранее республиканец Дональд Трамп уверенно шел впереди. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Кандидат в президенты США Джозеф Байден лидирует в штате Мичиган после обработки 94% бюллетеней,
В последние часы в пользу демократа прибавилось значительное число голосов, несмотря на то, что ранее республиканец Дональд Трамп уверенно шел впереди.
Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Напомним, ранее Трамп заявил, что уверенно побеждает на выборах.