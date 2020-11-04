Байден лидирует на выборах президента США после подсчета 98% голосов

Всеобщий день голосования завершился в США в 20.00 по местному времени (09.00 по Москве, среда) 3 ноября. Избиратели выбирали президента, вице-президента, губернаторов, членов правительства и сенаторов.

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден опережает своего оппонента, республиканца Дональда Трампа по результатам подсчета 98% голосов избирателей, передает ФАН.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отстает от Джо Байдена на 1,7%. На стороне демократа находятся и выборщики — 227 против 213 голосов.

Всеобщий день голосования завершился в США в 20.00 по местному времени (09.00 по Москве, среда) 3 ноября. Избиратели выбирали президента, вице-президента, губернаторов, членов правительства и сенаторов.