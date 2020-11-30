Жителя Клепиковского района объявили в розыск из-за долгов

Жителя Клепиковского района Андрея Бразинского объявили в розыск. Мужчина задолжал по кредиту около 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Жителя Клепиковского района Андрея Бразинского объявили в розыск. Мужчина задолжал по кредиту около 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

В марте 2019 года на рязанца 1974 года рождения завели исполнительное производство по взысканию просроченных кредитных платежей.

«Зная о своей обязанности выплачивать кредит, должник не исполняет свои обязательства и уклоняется от уплаты средств», — пояснили судебные приставы.

По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства (деревня Оськино Клепиковского района) его также не видели.