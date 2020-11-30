Врач предупредил об опасном осложнении после COVID-19

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов в эфире радиостанции «
Иванов пояснил, что коронавирус влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы. Он добавил, что в острой фазе болезни часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшками в сосудах.
Сергей Иванов привел в пример случаи, когда у выздоровевших пациентов спустя несколько месяцев наблюдались слабость и учащенное сердцебиение.
Врач посоветовал тем, кто лечится от COVID-19 дома, при болях в груди незамедлительно вызывать скорую