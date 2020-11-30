Власти предупредили рязанцев о фейковом аккаунте заместителя Любимова
Евгений Беленецкий подтвердил РЗН. инфо, что этот аккаунт поддельный. По его словам, его личные данные не совпадают с теми, что указаны на фейковой странице.
В понедельник, 30 ноября, оперштаб при рязанском правительстве предупредил жителей регионе о фейковом аккаунте зампреда правительства Евгения Беленецкого.
«Уважаемые рязанцы, будьте внимательны и доверяйте только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении.
Судя по скриншоту, фейковая страница успела набрать более полусотни друзей.
Евгений Беленецкий подтвердил РЗН. инфо, что этот аккаунт поддельный. По словам зампреда, его личные данные не совпадают с теми, что указаны на фейковой странице.