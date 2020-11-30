Вице-губернатор проверил рязанские больницы с «красными зонами»

Проверка прошла в минувшие выходные. В выезде принял участие первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов. Политики осмотрели Новомичуринскую МРБ, а также Скопинский межрайонный медицинский центр.

Вице-губернатор Игорь Греков проинспектировал работу медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Проверка прошла в минувшие выходные. Вице-губернатор и первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов посетили Новомичуринскую МРБ, а также Скопинский межрайонный медицинский центр.

В специализированные отделения этих больниц госпитализируют пациентов с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой и средней форме. Больных могут перевести в рязанские медучреждения, если состояние вызывает тревогу.

В проверенных вице-губернатором больницах начинают работать волонтерские отряды, которые возглавили добровольцы, прошедшие обучение на базе ОКБ.

Игорь Греков пообщался с врачами и пациентами, они обсудили качество медпомощи, обеспечение лекарствами и средствами защиты.

Вице-губернатор поблагодарил медработников за самоотдачу, пожелал пациентам скорейшего выздоровления.