В Спас-Клепиках провели «масочные» рейды

Проверку устроили в общественных местах, продуктовых магазинах и точках продаж стройтоваров. Соблюдение масочного режима проверяли полицейские, росгвардейцы и чиновники, уполномоченные постановлением губернатора №144-пг составлять протоколы об административном правонарушении.

В Спас-Клепиках провели «масочные» рейды. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Проверку устроили в общественных местах, продуктовых магазинах и точках продаж стройтоваров. Соблюдение масочного режима проверяли полицейские, росгвардейцы и чиновники, уполномоченные постановлением губернатора №144-пг составлять протоколы об административном правонарушении.

Тем, кто не носит маски, грозит ответственность по статье 20.6.1 КоАП. Суд может наложить на нарушителей штраф от 1 до 30 тысяч рублей.