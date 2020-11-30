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В Сасове «ВАЗ» протаранил столб
Фотографии с места ДТП опубликовала в понедельник, 30 ноября, «Сасовская неделя». По данным газеты, за рулем был молодой человек. Машина ехала в сторону Темгенева и врезалась в столб около индустриального колледжа.

В Сасове «ВАЗ» протаранил столб. Фотографии с места ДТП опубликовала в понедельник, 30 ноября, «Сасовская неделя».

По данным газеты, за рулем был молодой человек. Машина ехала в сторону Темгенева и врезалась в столб около индустриального колледжа.

«По предварительным данным, самостоятельно вышел из автомобиля, в медицинской помощи не нуждается», — рассказало издание о водителе.