В Сасове «ВАЗ» протаранил столб
Фотографии с места ДТП опубликовала в понедельник, 30 ноября, «Сасовская неделя». По данным газеты, за рулем был молодой человек. Машина ехала в сторону Темгенева и врезалась в столб около индустриального колледжа.
В Сасове «ВАЗ» протаранил столб. Фотографии с места ДТП опубликовала в понедельник, 30 ноября, «
По данным газеты, за рулем был молодой человек. Машина ехала в сторону Темгенева и врезалась в столб около индустриального колледжа.
«По предварительным данным, самостоятельно вышел из автомобиля, в медицинской помощи не нуждается», — рассказало издание о водителе.