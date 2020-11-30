В Рыбновском районе открыли «Тропу династии Родзевичей»

27 ноября в Баграмовском сельском поселении Рыбновского района открыли «Тропу династии Родзевичей». Это физкультурно-спортивный маршрут, который разработали в рамках регионального проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов» Рязанской области.

27 ноября в Баграмовском сельском поселении Рыбновского района открыли «Тропу династии Родзевичей». Это физкультурно-спортивный маршрут, который разработали в рамках регионального проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов» Рязанской области, сообщил сайт регионального минспорта.

Напомним, в этом году подобные маршруты должны появиться в 13 муниципальных образованиях региона. Самый первый маршрут — «Кремлевский» — открыли в Рязани.

О «Тропе династии Родзевичей» рассказала замглавы администрации района Надежда Анисимова.

«Этот маршрут выбран не случайно: именно в Баграмове располагалось имение Николая Родзевича, рязанского городского главы, — пояснила Анисимова. — Также судьба династии Родзевичей тесно связана с династией Мачтетов, которые также здесь жили и творили, вдохновляясь красотой окрестных мест. О них и исторических событиях, связанных с ними, будут рассказывать на маршруте.

По «Тропе династии Родзевичей» можно пройти пешком или проехать на велосипеде. У маршрута есть своя карта, на ней обозначены ключевые точки дистанции.​