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В Рязанской области ограбили дачу
Дом ограбили две женщины. Они оставили чужое имущество на хранение соседям. Те рассказали полиции о произошедшем.

В селе Погост Касимовского района ограбили дачу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Из дачного дома 37-летней жительницы села Степаново пропали DVD-плеер, газонокосилка и микроволновка.

Полиция осмотрела дом и увидели следы, которые вели к другому дому. Оперативники прошли туда и пообщались с жителями.

Хозяева рассказали, что накануне к ним пришли две женщины, представились соседями, и попросили оставить на хранение у них дома бытовую технику, поскольку у них дома идет ремонт, а эти предметы мешают. Сельчане согласились помочь.

Хозяева дома показали технику. Это оказались похищенные предметы.

Полиция узнала, как выглядели преступницы, их задержали. Ими оказались 21-летняя и 41-летняя женщины.

По предварительной информации, они знали, что хозяйка дома была в отъезде. Злоумышленницы повредили замок и попали внутрь. Они вынесли технику из помещения и отдали на хранение соседям.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой грозит лишение свободы на срок до шести лет.