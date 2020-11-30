В Рязани задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск

Полицейские обнаружили и задержали двоих жителей областного центра в возрасте 32 и 35 лет. На первого завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»), на второго — по части 2 статьи 228 УК («Незаконный оборот наркотиков»).

В Рязани задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обнаружили и задержали двоих жителей областного центра в возрасте 32 и 35 лет. На первого завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»), на второго — по части 2 статьи 228 УК («Незаконный оборот наркотиков»).

Оперативники также поймали 48-летнего жителя Старожиловского района, скрывавшегося от суда. В отношении него возбудили дело по статье 173 УК («Незаконное образование юридического лица»).