В Рязани сохранят льготы на проезд в 2021 году

Все льготы, которые были предусмотрены в текущем году, сохранятся и на следующий год. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета города.

В 2021 году в Рязани планируют сохранить льготы на проезд на уровне текущего года. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета города.

По словам и.о.начальника финансово-казначейского управления администрации города Андрея Решеткина, в бюджете города заложено меньше средств, чем в текущем.

Все льготы, которые были предусмотрены в текущем году, сохранятся и на следующий год.