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В Рязани отреагировали на жалобы на предприятие с выбросами желтого дыма
После жалоб на выбросы желтого дыма в Недостоеве выезжала экологическая лаборатория. По результатам проб превышения загрязнения не выявлено.

После жалоб рязанцев на выбросы желтого дыма в Недостоеве выезжала экологическая лаборатория. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает министерство природопользования области.

По результатам проб воздуха превышения загрязнения не выявлено. Однако против ООО «ЭкоСервис МВ» возбуждено административное дело по статье 8.1 КоАП (Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

Напоминаем, в пятницу, 27 ноября, рязанцы в соцсетях жаловались на выбросы и желтый дым из труб «ЭкоСервис МВ».