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В Рязани допросили свидетелей по делу многодетной матери, заморившей голодом сына
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года обвиняемая, злоупотребляла спиртным и «не в полной мере исполняла родительские обязанности в отношении новорожденного». Она сняла младенца с учета в детской поликлинике, не докармливала его, а с 5 ноября совсем перестала кормить. Через двое суток трехмесячный ребенок умер от истощения.

В Рязани допросили свидетелей по делу многодетной матери, заморившей голодом ребенка. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года обвиняемая, злоупотребляла спиртным и «не в полной мере исполняла родительские обязанности в отношении новорожденного». Она сняла младенца с учета в детской поликлинике, не докармливала его, а с 5 ноября совсем перестала кормить. Через двое суток трехмесячный ребенок умер от истощения.

На женщину завели дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»).

В настоящее время по делу подсудимой изложено обвинение, установлен порядок исследования доказательств и допрошены свидетели. Судебное заседание отложили на 9 декабря.