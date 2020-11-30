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В России продлили мораторий на проверки малого бизнеса
О продлении моратория заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению президента мораторий продлили до 31 декабря 2021 года. Малый бизнес оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции

В России до конца 2021 года продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

По поручению президента мораторий продлили до 31 декабря 2021 года.

Как заявил Мишустин, малый бизнес оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в этой сфере «заняты миллионы людей» и добавил, что правительство продолжит их поддержку.