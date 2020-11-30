В России продлили мораторий на проверки малого бизнеса

О продлении моратория заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению президента мораторий продлили до 31 декабря 2021 года. Малый бизнес оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции

В России до конца 2021 года продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС .

По поручению президента мораторий продлили до 31 декабря 2021 года.

Как заявил Мишустин, малый бизнес оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в этой сфере «заняты миллионы людей» и добавил, что правительство продолжит их поддержку.