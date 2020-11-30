В России хотят окончательно избавиться от мусоропроводов

В России хотят окончательно избавиться от мусоропроводов. Они рассадник крыс и тараканов и мешают раздельному сбору отходов.

В России хотят окончательно избавиться от мусоропроводов. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Lenta.ru .

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что нужно заварить все мусоропроводы в стране. По мнению чиновника, мусоропроводы это рассадник крыс и тараканов. Также они мешают раздельному сбору отходов.

«Будучи реалистом, я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи, — говорит Иванов. — И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов».