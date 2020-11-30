В Путятинском районе нашли бешеную кошку
В ветлабораторию доставили труп кошки. У мертвого животного установили диагноз «бешенство». Местные жители могут сделать вакцинацию своих питомцев.
В Путятинском районе Рязанской области нашли бешеную кошку. Об этом
18 ноября в отдел вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» доставили труп кошки из поселка Зеленая Поляна Путятинского района.
У мертвого животного установили диагноз «бешенство».
Местным жителям по вопросам вакцинации питомцев порекомендовали обращаться в районную ветстанцию по номеру +7 (49146) 2-13-90, или по адресу: Путятино, улица Ворошилова, дом №1.