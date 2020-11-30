В Ленобласти после взрыва в доме завели уголовное дело

Во Всеволожске возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара. Обстоятельства пожара выясняются.

Во Всеволожске возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает СК по Ленинградской области.

Обстоятельства пожара выясняются. Дело возбудили по статье 68 УК (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба).

Напоминаем, что взрыв произошел в жилом доме, вечером в воскресенье.