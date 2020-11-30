В Брянской области насильник пытал 18-летнюю девушку в гараже, засовывая в нее металлические предметы

35-летний Владимир Захаренок в день своего рождения в гараже изнасиловал и запытал бедную девушку до смерти. Девушка скончалась в больнице, в ее теле врачи нашли гвозди, шурупы и гайки. Садист несколько часов издевался над юной жертвой, а после этого позвонил ее матери и сказал, что та может забрать дочь.

В Брянской области насильник пытал 18-летнюю девушку в гараже, засовывая в нее металлические предметы. Об этом сообщает РЕН-ТВ. ​35-летний Владимир Захаренок в день своего рождения в гараже изнасиловал и запытал бедную девушку до смерти. Девушка скончалась в больнице, в ее теле врачи нашли гвозди, шурупы и гайки. Садист несколько часов издевался над юной жертвой, а после этого позвонил ее матери и сказал, что та может забрать дочь. Местные жители утверждают, что садист долгое время держал в страхе всю деревню и на его счету уже есть несколько изнасилований. Также они рассказали о том, что садиста покрывала его мать.

Позже следствие выяснило, что сестра погибшей девушки тоже подвергалась домогательствам со стороны Владимира и обращалась в полицию, но под давлением отказалась от дачи показаний. Сейчас Захаренок находится в СИЗО, а его мать распродала хозяйство, чтобы оплатить адвоката, и уехала к родственникам.