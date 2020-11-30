Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров»
Александров скончался на 73 году жизни. Компания бизнесмена известна по глазированным сыркам. Александров был трижды лауреатом премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы.
Скончался основатель бренда «Б. Ю. Александров», президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров. Об этом сообщается на
Александров скончался на 73 году жизни.
«Руководство и коллектив Союза, молочная отрасль, выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного», — говорится в сообщении на сайте компании.
По данным
Компания бизнесмена известна по глазированным сыркам. Александров был трижды лауреатом премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы.