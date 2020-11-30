Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

По информации специалистов, за последние 20 лет масштабы тепловых аномалий усугубляются в Центральной Азии. Из-за глобального потепления Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню. Изменение климата может повлиять на другие процессы в атмосфере, что затронет весь мир.

Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе. Об этом говорится в исследовании международной группы климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая, опубликованное в журнале Science .

По информации специалистов, за последние 20 лет масштабы тепловых аномалий усугубляются в Центральной Азии. Из-за глобального потепления Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню.

Ученые утверждают, что за 260 лет, которые были проанализированы, они не смогли отследить волны тепла и получить информацию о влажности почвы. Выяснилось, что за последние года периоды жары стали масштабнее.

Специалисты заявили, что климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата, в экосистеме начинаются разрушительные перемены, из-за которых могут исчезнуть некоторые виды животных.

Изменение климата может повлиять на другие процессы в атмосфере, что затронет весь мир.