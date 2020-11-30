Рязанцы до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги

Владельцы транспортных средств и объектов недвижимости обязаны уплатить начисленные суммы имущественных налогов до 1 декабря. Налоговые уведомления были разосланы рязанцам еще в сентябре. Расчет имущественных налогов в этом году произведен с учетом всех предусмотренных законодательством налоговых льгот в беззаявительном порядке.

Владельцы транспортных средств и объектов недвижимости обязаны уплатить начисленные суммы имущественных налогов до 1 декабря.

Налоговые уведомления были разосланы рязанцам еще в сентябре. Расчет имущественных налогов в этом году произведен с учетом всех предусмотренных законодательством налоговых льгот в беззаявительном порядке. Например, если налогоплательщик в 2019 году вышел на пенсию, то полагающиеся льготы в отношении его имущества применялись автоматически, посещение инспекции и представление каких-либо документов не требовалось.

«Для „льготных“ категорий налогоплательщиков применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток) по одному участку, — пояснила РЗН. инфо замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС Росси Ольга Стрелкова. — По налогу на имущество физических лиц лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка».

В нынешнем году при расчете налога по-прежнему применялся коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Проще говоря, в этом году сумма налога за земельный участок, дом или квартиру не может увеличиться больше, чем на 10%, по отношению к прошлому году.

Для индивидуальных предпринимателей, отнесенных к категории наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции, предусмотрен ряд дополнительных льгот по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. С этими данными можно ознакомиться в разделе «Меры поддержки бизнеса» на главной странице сайта ФНС России.

Если у вас возникли вопросы о порядке расчета имущественных налогов, применении льгот и возможных способах оплаты, их можно задать по телефону единого контакт-центра ФНС России: 88002222222 (звонок по России бесплатный).